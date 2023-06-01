【PLAMATEA ライザリン・シュタウト】 6月18日出荷開始 9,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA ライザリン・シュタウト」の出荷を6月18日に開始する。価格は9,800円。

本商品は、ゲーム「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、主人公のライザリン・シュタウトを、人型プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化したもの。イラストを元に、フル可動・スナップフィットのプラモデルとして立体化されている。

表情パーツは彩色済みの「笑顔」、「戦闘顔」、「ウィンク顔」が付属。要所に彩色済みパーツが用意されているため、組み立てるだけでイメージに近い色分けとなる。武器の「セレスティアシーカー」、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付き専用台座も付属する。全高は約160mm。

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