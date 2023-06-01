【Amazon：ドリーミー/ハイアール コードレス掃除機】 期間： ドリーミー 6月18日0時～6月22日23時59分 ハイアール 6月18日0時～7月1日23時59分

ドリーミー「X1 Air」コードレススティック掃除機

Amazonにて、ドリーミーとハイアールのコードレス掃除機が特別価格で販売されている。

今回、わずか1.4kgと軽量のフルユニットモデル「X1 Air」や、コンパクト設計のオールインワン自動集塵ステーションを搭載した「Z10 Station Mini」、マルチパワフル吸引で汚れをしっかりと吸い上げながら、モップローラーブラシで床をきれいに拭き上げる床拭き構造が特徴の「MIZUKI」（JC-M1A-K）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。セール期間は、ドリーミー製品が6月22日23時59分までで、ハイアールの「MIZUKI」（JC-M1A-K）が7月1日23時59分まで。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ドリーミー「X1 Air」コードレス掃除機

セール期間：6月18日0時～6月22日23時59分

ドリーミー「Z10 Station Mini」コードレス掃除機

セール期間：6月18日0時～6月22日23時59分

ハイアール「MIZUKI」（JC-M1A-K）

セール期間：6月18日0時～7月1日23時59分