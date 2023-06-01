日経225先物：18日0時＝430円高、7万480円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比430円高の7万480円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては577.75円高。出来高は6278枚となっている。
TOPIX先物期近は4051.5ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は38.27ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70480 +430 6278
日経225mini 70480 +430 132187
TOPIX先物 4051.5 +29 9105
JPX日経400先物 36770 +270 269
グロース指数先物 704 +2 191
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4051.5ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は38.27ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70480 +430 6278
日経225mini 70480 +430 132187
TOPIX先物 4051.5 +29 9105
JPX日経400先物 36770 +270 269
グロース指数先物 704 +2 191
東証REIT指数先物 売買不成立
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