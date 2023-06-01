　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比430円高の7万480円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては577.75円高。出来高は6278枚となっている。

　TOPIX先物期近は4051.5ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は38.27ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70480　　　　　+430　　　　6278
日経225mini 　　　　　　 70480　　　　　+430　　　132187
TOPIX先物 　　　　　　　4051.5　　　　　 +29　　　　9105
JPX日経400先物　　　　　 36770　　　　　+270　　　　 269
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+2　　　　 191
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース