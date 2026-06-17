◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第２週フィリピン大会 日本 ３―２ （２０―２５、２６―２４、１８―２５、３２―３０、１５―７）セルビア（１７日、フィリピン・パシグ）

１次リーグ第２週のフィリピン大会が始まり、世界ランク４位の日本は、１８年、２２年世界バレー連覇の同９位・セルビアに３―２のフルセットの死闘の末に逆転勝利。日本は第１週のカナダ大会から開幕５連勝を飾った。

２―２の最終セット（Ｓ）。日本の執念が勝った。勢いに乗った日本は、セット序盤にエース格の佐藤淑乃（ミラノ）のバックアタックが決まり、１１―５からは２連続サービスエースだ。１４―７のマッチポイントから最後は主将の石川真佑（エジザジュバシュ）がレフトから決めた。日本バレーの人気の高いフィリピンの観客が沸いた。

第１Ｓから日本はセルビアのサーブに苦戦した。０―１の第２Ｓも相手に先にセットポイントを握られたが、先発したアウトサイドヒッター（ＯＨ）佐藤に代わって途中出場した２１歳の北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）のサービスエースで追いつくと、ＯＨ石川真佑主将が３枚ブロックをいとわず、２連続でレフトからスパイクを決めて、このセットを逆転で取り切った。

１―２の第４Ｓ序盤の流れはセルビアだったが、日本はセット中盤の劣勢の場面では、１９歳の秋本美空（姫路）を起用し、１８５センチの高さを生かしたライトからの攻撃で食らいつく。セット後半に逆転に成功し、２３―２２から３４歳のミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世が存在感。ブロード攻撃で先にセットポイントを握った。だが、佐藤の攻撃がアウトになるなど追いつかれた。３０―３０の競り合いで島村のブロック。最後は佐藤がスパイクを決めて３２―３０で取り返した。

勝負の最終Ｓは石川、和田の両サイドのスパイクに、勢いに乗った佐藤のバックセンターからのアタックも決まり、勝負どころでセッター・中川のトスワークが光り、日本らしい多彩な攻撃が見られた。９―５でＭＢ島村の攻撃も決まり、第４Ｓに続いて百戦錬磨のベテランの存在感も光った。

次戦は１９日に世界ランク１３位・チェコと対戦する。