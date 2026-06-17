フランス・エビアンで開かれていたG7サミット＝主要7か国首脳会議が事実上、閉幕しました。今回の主役は、やはりアメリカのトランプ大統領だったと言えそうですが、そのトランプ氏がまもなく「異例」とも言える会見を開くということです。

今回のサミットは、開幕直前にイランとの合意の情報が入りスタート。閉幕した直後にはトランプ大統領が自ら会見で合意の中身を説明するとし、「トランプ大統領、中心」に展開するサミットとなりました。

トランプ氏はこの会見で合意内容について世界へ直接、アピールする考えとみられます。

内容について、中東メディア「アルアラビヤ」は16日、14項目の最終草案を報じました。

ホルムズ海峡については、両国が30日以内の航行の正常化を約束しています。

そしてイラン側は核兵器を製造しないと改めて表明します。しかし、濃縮ウランの扱いなどは「最終合意で適切に対処する」という表現にとどまっているということです。

G7サミット首脳らは17日、中東情勢について共同声明を出し、「覚書」をまとめたトランプ氏のリーダーシップをたたえるとともに、「イランが核兵器を保有することを決して許さない」と強調しました。

――今後のポイントは？

今回、核問題に関する具体的な交渉は先送りされています。今後60日間にわたって行われる予定で、その協議次第と言えます。

トランプ大統領は日本時間17日夜、合意について「これは覚書で、最終的なものではない。もし私が気に入らなければ、再び彼らを攻撃し、頭上に爆弾を落とすまでだ」とイラン側を強くけん制しています。

両国は19日に覚書に正式署名する予定ですが、核問題をめぐる立場などで溝がうまるかが今後の鍵となります。