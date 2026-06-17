◇交流試合 阪神7ｰ6独立リーグ連合（2026年6月17日 SGL尼崎）

阪神・豊田寛外野手（29）は独立リーグ連合との交流試合に「3番・指名打者」で先発出場し、右手首骨折から実戦復帰した。2打数無安打も順調な回復ぶりを披露した。

「試合の雰囲気とかっていうのも（今季）初めてだったので、なんかちょっと緊張もありましたし、そういうのを試合に出られて、打席に立てたってことがすごい大きかったかなと思います」

初回一、三塁の第1打席では、背中付近に死球を受けて出塁。ヒヤリとする場面もあったが、体の状態については「問題ないです。もっと状態を上げていきたいと思います」と前を向いた。

今春の春季キャンプで右手首を骨折し、以降は2軍で調整を続けてきた。「いろいろ落ちたりとか上がったり、いろいろな時期ありましたけど、トレーナーさんが手伝ってくれたり、サポートしてくれた。患部外のトレーニングとかも結構たくさんできたので、それを復帰してトレーナーさんたちに恩返ししたいなっていう気持ちでやってました」。恩返しの思いを胸に復活へ向け、歩みを進めていく。