【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表が２―２で引き分けたオランダとの１次リーグ初戦で、終盤の同点劇のポイントとなったのが右サイドからの攻撃だった。

途中出場の選手が、抜群の連係で流れを引き寄せた。

６６分、トップ下の右シャドーに伊東（ゲンク）が入ると、約１０分後には菅原（ブレーメン）が右ウィングバックで起用された。推進力のある２人が巧みにポジションを入れ替えながら、相手を惑わせた。

「どっちの方が相手が嫌がるか、流動的にやればついてこられないと分かっていた」と菅原。伊東が外側に張ってスルーパスを引き出せば、菅原がボール保持者を内側から追い越してゴール前に進入する。同点弾につながったＣＫは右サイドで主導権を握ったことで、獲得したものだった。

守備面でも求められることが多い菅原が高い位置を取れたのは、同時に最終ライン右に投入された冨安（アヤックス）の存在が大きい。「求められていたのは失った時のリスクマネジメントと、広いスペースをカバーすることだった」と冨安。持ち前の守備範囲の広さで危険なエリアを埋めることで、前方の２人が伸び伸びとプレーできた。

ここに来て存在感を増している菅原は、「最後のクオリティーや、ボールを落ち着かせてどう攻めていくかはまだまだ改善点があった。もっと良くできる」と力強い。けがに泣かされてきた冨安は状態を上げている。大会で勝ち上がっていくための強力なオプションになりそうだ。