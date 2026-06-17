G7¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤òÈóÆñ¡¡Ãæ¹ñÇ°Æ¬¤«¡¢°ÍÂ¸ÅÙÈ¾¸º¤Ø
¡¡¡Ú¥¨¥Ó¥¢¥ó¶¦Æ±¡ÛÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¼óÇ¾¤Ï17Æü¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤È´ØÏ¢¤¹¤ë·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë×ó°ÕÅª¤ÊÍ¢½Ðµ¬À©¤äÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ë¡Ö¿¼¤¤·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÈóÆñ¤·¤¿¡£¹ñÌ¾¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë60¡ó¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤Ë50¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ëÌÜÉ¸¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Äó¾§¤·¤¿½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎÈ÷Ãß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¡µë¤Î°ÂÄê¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¶âÂ°¹ÛÊª»ñ¸»µ¡¹½¡ÊJOGMEC¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£