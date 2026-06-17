ＫＤＤＩは１７日、東京都内で定時株主総会を開いた。

２４６１億円の売上高が架空計上されていた不正会計問題を巡り、松田浩路社長は一部取引先を提訴したことを明らかにした。

ＫＤＤＩ子会社のビッグローブとその子会社のジー・プランのネット広告事業では、少なくとも２０１８年から７年間にわたって不正会計が行われていた。不正会計を通じて外部の広告会社２１社に３２９億円が流出した。

松田社長は「２１社のうちいくつかの社に対してはすでに損害賠償を求めて提訴した。刑事手続きも進めている」と述べた。不正を実行したジー・プラン元社員の２人についても「提訴をしっかり進めていく」と述べ、「３２９億円の回収に取り組んでいく」と強調した。

総会では株主から不正会計についての質問が相次いだ。松田社長は「株主の皆様にご迷惑やご心配をおかけし、改めて深くお詫び申し上げる。グループ全体の信頼を揺るがしかねない重大な事案であり、経営トップとしての責任を痛感している」と謝罪した。

株主総会は２時間余りで終了し、６２６人が来場した。松田社長を含む１２人の取締役選任議案など、会社提案の５議案はすべて賛成多数で可決された。