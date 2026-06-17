１７日の日本テレビ上田と女が吠える夜」では、「初夏の愚痴祭りＳＰ」が放送された。

フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（３５）が登場。ネット情報が話題になると、美容外科の医師たちの座談会で取り上げられていたとして「私はアゴに何か入れたほうがいいらしいです」「本当に大きなお世話」と語った。ＳＮＳの書き込みはチェックするかと聞かれると「見ないです」と首を振り「なんか石の裏をひっくり返してるような気持ちになる。ゲジゲジとか出てきそう」と笑わせた。

透明感のビジュと、ぶっちゃけトークがネットでも話題に。「お、宇垣美里出てる」「アイドルがこの番組出てんのかと思った」「ほんまかわいい」「久々に見たけどマジで可愛すぎて」「バラエティに宇垣さんは珍しい」「イントネーションめっちゃ垂水」「まじ可愛い」「別格」「最初から女優にもなれたんじゃないかな」「話し方が気持ち良い」「話めっちゃ面白くてすきｗ」と反応する投稿が集まった。

７月期ドラマ「おちたらおわり」で主演を務める。