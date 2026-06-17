テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新し、海外でのプライベートショットを披露した。

森山アナはインスタグラムで「沈みゆく世界遺産について 母との２人旅、最初の都市はヴェネツィアでした」とコメントし、母親と船に乗る様子をアップ。「この場所を訪れてみたいと思ったきっかけのひとつは、以前担当していた『羽鳥慎一モーニングショー』で、ヴェネツィアの高潮や地盤沈下について触れたこと。そして去年末の『博士ちゃん』でも、“沈みゆく世界遺産”として、ヴェネツィアの光と影が紹介されていました」と担当番組から触発されたと訪れた理由を明かした。

投稿した写真ではベネチアの風景をシェア。黒のノースリーブトップスやオフショルトップスとデニムを合わせたコーディネートを披露した。

この投稿には「美しい街に美女降臨 絵になります」「中々行けない所に行けてお母様も大変喜ばれた事でしょうね また旅行のお話聞かせてくださいね」「別世界すぎますね！」「水の都に美女降臨だね お母さんと２人旅なんて素敵ですね」「何か、普段とは違う素敵な笑顔 心からリラックスしてる感じ お母さんとの旅行 本当に良かったですねぇ」「めちゃめちゃ雰囲気に合ってる！！」「水の都ヴェネツィアがよく似合ってる」などの声が寄せられている。