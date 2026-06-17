元日向坂４８で女優の影山優佳が１７日、インスタグラムを更新し、サッカー女子日本代表ＭＦ長谷川唯（マンチェスターシティ）と、ＤＦ清水梨紗（リバプール）とサッカーの北中米Ｗ杯が開催されている米国で再会した様子を投稿した。

黒縁メガネ姿の影山や、３人が並んで頬に両手を当てたポーズを投稿。真ん中に座った清水の肩に、両サイドの影山と長谷川が頭を乗せたシーンもアップした。

影山は「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました 笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑 いつも気にかけてくださりありがとうございます そして梨紗ちゃんＨａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 来年は女子ワールドカップだよ！もう楽しみ！」とつづった。

フォロワーからは「みんな仲良しで素敵 影ちゃん、メッシのハットトリック凄すぎない？」「スリーショットかわゆす！」「メガネも素敵です」「眼鏡美人」「影さんついになでしこジャパンのメンバー入りですか？笑」「３人べっぴんさんやな」「すげぇーメンバー 豪華だな」などと反応があた。

長谷川と清水はＷ杯の日本ーオランダ戦を観戦しており、影山はＷ杯をライブ配信するＤＡＺＮ ＪＡＰＡＮ現地レポーターを務めている。