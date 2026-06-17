タレント若槻千夏（42）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り 2時間SP」（後9・00）に出演し、インスタグラムでバズったまさかの写真について語った。

AIのあやふやな情報に踊らされる経験についてのトークで、若槻は「AIの分析結果にイライラしていると言いますか」と切り出した。

先日、実家に帰ったところ、成人式の際に父と撮った記念の写真がアルバムから出てきたという。ところが、この1枚が思わぬ大反響になった。

「それを撮って、インスタに上げたんですよ。そうしたら、目に見えてバズって。別に炎上してるわけでもないけど、3000万回見られたんです。原因が分からないんです」。さらに、海外にいる友人からも「海外でもバズってるよ」と連絡があったことも明かした。

理由が分からなかったが、その友人からは「“あなたのその成人式の写真、事故のカテゴリーに入っているよ”って」とまさかの知らせが。若槻は、「写真を見てほしいんですけど…」と、スタジオで披露した。

写真は、優しそうな笑みを浮かべるスーツ姿の父と並び、振り袖に身を包んだ若槻のツーショット。一見、普通の微笑ましい1枚だが、若槻の頭髪は、頭の倍ほどに盛りに盛られており、これが事故と判断されたもよう。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也も大笑いし、「これは…事故ですね」とツッコミを入れていた。

若槻は「AIの判断で、これがアクシデントになっちゃって、バズっちゃったんですよね」と、困惑していた。