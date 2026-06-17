◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第2代表決定戦 NTT西日本4―0日本新薬（2026年6月17日 わかさスタジアム京都）

都市対抗野球は17日、近畿地区第2代表決定戦が行われ、NTT西日本が日本新薬を4―0で下して12年連続37回目の本戦出場を決めた。

入社15年目36歳のベテラン右腕・浜崎浩大が完封勝利で東京ドーム切符に導いた。

得意球のチェンジアップやスライダーで打者のタイミングを外し、被安打6に抑える力投。「段々と体のバランスが合ってきた」と疲れを感じさせず141球を一人で投げ抜いた。

春先に股関節を痛めて今春JABA大会は登板2試合のみだった。それでも、ベテランらしく調整方法は熟知していた。「2年に1回ぐらいは故障するので…。焦りはなく、この都市対抗予選に合わせられた」と予選の日程から逆算して万全な状態に仕上げていた。

チームとしては今年の公式戦で日本新薬に2戦2敗。前回対戦の第1代表決定トーナメントでは浜崎が5回2/3、1失点と力投するも試合には敗れていた。それから、わずか7日後の再戦。「リベンジしたい気持ちがあった」と淡々と投げ込む投球スタイルとは裏腹に、心の中は熱かった。

15年の都市対抗で東京ドーム初登板。今では社会人野球の現役選手では全国屈指の経験値を積み上げてきた。「年齢とかは感じていない。東京ドームでも相手の打者を見ながら自分の持ち味を出したいです」と東京ドーム帰還を心待ちにした。