「印象的なゴールドのラインは…」栃木Cが“止まらない勢い”を表現した新ユニフォームを発表
栃木シティは15日、2026-27シーズンのJ2リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。
フィールドプレーヤー1stは黒をベースとし、アクセントカラーにゴールドを採用している。公式サイトによると、コンセプトは「勢い。推進力。絶え間なく進み続ける栃木シティの『止まらない勢い』を象徴」。クラブはデザインについて次のように説明している。
「背景に描かれた渦巻く模様は、常に次のステージを目指し、絶え間なく進化し続ける栃木シティを象徴すると共に、チーム・サポーター・地域、様々な力が一塊の渦となって大きなエネルギーへと発展していく様子を表現。印象的なゴールドのラインは、一瞬の閃きでフィールドを駆け抜ける選手たちの軌跡、情熱の飛沫を力強く表現しています」
新ユニフォームを披露したクラブ公式X(@tochigi_city_)に対し、「めっちゃカッコいい」「センスが最高」「洗練されてる」といった声が上がった。
フィールドプレーヤー1stは黒をベースとし、アクセントカラーにゴールドを採用している。公式サイトによると、コンセプトは「勢い。推進力。絶え間なく進み続ける栃木シティの『止まらない勢い』を象徴」。クラブはデザインについて次のように説明している。
「背景に描かれた渦巻く模様は、常に次のステージを目指し、絶え間なく進化し続ける栃木シティを象徴すると共に、チーム・サポーター・地域、様々な力が一塊の渦となって大きなエネルギーへと発展していく様子を表現。印象的なゴールドのラインは、一瞬の閃きでフィールドを駆け抜ける選手たちの軌跡、情熱の飛沫を力強く表現しています」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━— 栃木シティ【公式】 (@tochigi_city_) June 15, 2026
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新シーズンのユニフォームデザインが決定✨
コンセプトは ""
「勢い。推進力。」… pic.twitter.com/3fzsNqs5fG