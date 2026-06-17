　栃木シティは15日、2026-27シーズンのJ2リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　フィールドプレーヤー1stは黒をベースとし、アクセントカラーにゴールドを採用している。公式サイトによると、コンセプトは「勢い。推進力。絶え間なく進み続ける栃木シティの『止まらない勢い』を象徴」。クラブはデザインについて次のように説明している。

「背景に描かれた渦巻く模様は、常に次のステージを目指し、絶え間なく進化し続ける栃木シティを象徴すると共に、チーム・サポーター・地域、様々な力が一塊の渦となって大きなエネルギーへと発展していく様子を表現。印象的なゴールドのラインは、一瞬の閃きでフィールドを駆け抜ける選手たちの軌跡、情熱の飛沫を力強く表現しています」

　新ユニフォームを披露したクラブ公式X(@tochigi_city_)に対し、「めっちゃカッコいい」「センスが最高」「洗練されてる」といった声が上がった。