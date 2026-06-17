平民の命を本気で慈しむなんて。人生を変える存在と出会ってしまった日／エリザベート〜神の手を持つ王女〜1（10）

平民の命を本気で慈しむなんて。人生を変える存在と出会ってしまった日／エリザベート〜神の手を持つ王女〜1（10）