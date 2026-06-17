俳優の杉浦太陽さん（45）とタレントの辻󠄀希美さん（39）が16日、『父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！』メディア向けPR発表会に登場しました。ローストビーフを食べさせ合う、ラブラブな姿を見せました。

イベントではローストビーフが登場。杉浦さんは辻󠄀さんにローストビーフを食べさせてもらうと「やわらかい！」と幸せそうに笑い、「お肉と共に愛も深まるというね？ 情熱の赤でした」と語りました。それに対して、辻󠄀さんは「あ、そうですね」とそっけない返事をしながらも笑顔を見せました。

■辻󠄀希美「家族にサポートしてもらって乗り越えたな」

2025年8月に第5子の出産を発表した辻󠄀さん。妊娠中のつわりについて辻󠄀さんは「たぁくんが（杉浦太陽さんが）産休も育休も取ってくれたりとかしたんですけど」と話し、「キッチン周りの料理とかを全てやってくれたんじゃないかなっていうところで、本当に助かりました」と感謝を伝えました。

また、つわりの時について杉浦さんは「上の子たちと僕が談笑してごはんを食べていたら、（辻󠄀さんが）横で泣いているんだよね。“私はその中に入れないし、ご飯も食べられないし気持ち悪いしつらいしさみしいし孤独だ”みたいな」と当時を振り返りました。

それを聞いた辻󠄀さんは「色んなつわり（の症状）がありますけど、体だけじゃなくて心までやられちゃうので、そこをすごく家族にサポートしてもらって乗り越えたなって思います」と話しました。