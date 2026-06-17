◆ＮＰＢチャレンジカップ 巨人３軍５―３四国ＩＬ香川（１７日・丸亀）

巨人３軍は１７日、四国遠征初戦で香川オリーブガイナーズと対戦し、５―３で接戦をものにした。

打線は初回に３番・遊撃の川原田純平内野手の適時二塁打で先制。３回には５番・左翼で出場の坂本達也捕手が勝ち越しの適時打を放った。

同点の９回には川原田が２点適時二塁打を放って試合を決めた。

先発の西川歩投手は６回６安打３失点の粘投。林燦投手、河野優作投手、富田龍投手、田村朋輝投手のリレーで接戦を制した。

この試合は控え野手がいなかったため、６回に相手の一飛落球（記録は内野安打）で出塁した喜多隆介捕手の代走で森本哲星投手が出場。喜多は故障からの復帰で慎重に実戦で段階を踏んでいる。ＤＨで出場していた亀田啓太捕手が６回の守備から捕手に入り、以降は投手が打順に入った。

９回には鈴木圭晋投手が富田の代打で出場して左打席に入り空振り三振。ベンチ総力戦で白星を挙げた。

３軍は今週の四国遠征で四国アイランドリーグＰＬＵＳの香川、徳島、高知、愛媛と各１試合ずつを予定している。