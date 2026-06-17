crassiang初の韓国ランジェリーPOPUP開催！人気アイテムを体験できる特別イベント

韓国で高い人気を誇るランジェリーブランド「crassiang」が、日本初となるオフラインイベントを開催します。2026年6月20日（土）から7月31日（金）まで、新宿ルミネエストB1F「nugu」にて期間限定POPUP STOREがオープン。快適な着心地と美しいシルエットを両立した人気ランジェリーを実際に手に取って体感できる貴重な機会です。お得なキャンペーンや来場特典も用意された注目イベントをご紹介します♡

韓国で支持されるcrassiangの魅力

crassiangは、韓国の人気ファッション通販アプリ「ABLY」や「ZIGZAG」のアンダーウェアカテゴリーで1位を獲得し、「Qoo10」でもファッションカテゴリー1位を記録した実力派ランジェリーブランドです。

10代から30代の女性を中心に支持されており、「女性の体の多様性とライフスタイルを尊重する」というブランドコンセプトを大切にしています。

特に人気なのがワイヤレスブラ。締め付け感を抑えながらも自然なボリューム感とフィット感を叶え、毎日を快適に過ごしたい女性たちから高い評価を集めています。

日本でも20代から30代を中心にファンを増やしており、今回のPOPUPはブランドにとって初めて日本のお客様と直接触れ合う特別なイベントとなります。

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お得な限定キャンペーンを実施

POPUP期間中は、来場者限定のお得なプロモーションを多数開催。

まず、全商品が20％OFFで購入可能となり、スイムウェアとパジャマは30％OFFの特別価格で販売されます。

さらに人気の「ミルクブラ」と「ミルクレースブラ」を対象としたスペシャルセットも登場。ブラとショーツを自由に組み合わせることができ、

・1SET購入：25％OFF（最大1,325円割引）

・2SET購入：35％OFF（最大3,710円割引）

・3SET購入：45％OFF（最大7,150円割引）

と、購入数が増えるほどお得になる嬉しい内容です。

お気に入りのデザインをまとめて購入したい方にもぴったりのキャンペーンとなっています。

来場特典＆ガチャイベントにも注目

イベント期間中は、ショッピング以外にも楽しめる特典が用意されています。

ブランド公式SNSをフォローし、フィードまたはストーリーへ投稿すると、オリジナルシュシュをプレゼント。普段使いしやすいアイテムなので、ぜひ参加したい特典です。

また、8,000円（税込）購入ごとに参加できるガチャイベントも開催。回数制限はなく、crassiangの人気アイテムや特別特典など豪華賞品が当たるチャンスがあります。

景品の詳細は店頭で確認でき、なくなり次第終了となるため、早めの来店がおすすめです♪

開催期間：2026年6月20日（土）～2026年7月31日（金）

開催場所：新宿ルミネエストB1F「nugu」

初の日本オフラインイベントを見逃さないで

韓国で多くの女性たちに支持されてきたcrassiangが、日本で初めて開催するオフラインイベント。人気ランジェリーを実際に試着しながら、自分にぴったりのアイテムを見つけられる貴重な機会です。

お得な割引キャンペーンや来場特典、ガチャイベントなど楽しみも盛りだくさん♡

快適さと美しさを兼ね備えたcrassiangの魅力を、ぜひ新宿ルミネエストのPOPUP STOREで体感してみてください。