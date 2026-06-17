俳優の藤木直人（53）が16日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、昨年末に初挑戦したホノルルマラソンについて語った。

番組でハマっていることを聞かれると「ランニングですね」と答え、「今年は年間1000キロ走るって決めて。週2〜3回、8〜10キロぐらい」と告白。パーソナリティーを務めるラジオ番組TOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」の年始の放送で今年の抱負として「年間1000キロ走る」と宣言したそうで、「5月終わった時点でもう600キロ超えました」と胸を張った。

昨年12月には「JALホノルルマラソン2025」で人生初のフルマラソンに挑戦し、4時間23分26秒のタイムで見事完走。「しんどかった。30キロ過ぎから歩きました」と振り返った。

ホノルルマラソンにはお笑い芸人の狩野英孝も出場した。「その前の年も英孝さん出てるから『EIKO!GO!!』YouTubeチャンネルでやってたのを見て下見代わりにして」と狩野の動画を参考にしたことを明かし、「お会いできるかなと思ったらスタート前に会えて。良かった、お話できて」と話した。