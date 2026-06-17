日本から単身フィリピンへ〜そこから一文無しに…一体ナゼ？異国でほぼ0円生活を送る理由
6月17日（水）放送「バカりハカってみた★東南アジアで一文無し日本人！一体ナゼ？空腹耐える衝撃生活SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】フィリピンで所持金ほぼ0円生活を送る日本人男性！炊き出しを頼りに生き抜く壮絶な現状
物価の安いフィリピンで、まさかの所持金ほぼ0円生活を送る日本人男性に遭遇！
フィリピンに到着して早々に苦難の連続…炊き出しを頼りに生き抜く壮絶な現状をハカる！
なぜ彼は異国でほぼ0円生活を送っているのか！？
さらに、フィリピンのセブ州刑務所に番組スタッフが1泊して潜入調査！
ギャングのボスが秩序を守り、受刑者カップルの愛が育まれる環境の刑務所に日本人受刑者はいるのか？
世界的に有名な「踊る受刑者」の衝撃の光景も！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】バカリズム
【進行】影山優佳
【ゲスト】井森美幸、濱田岳
【動画】フィリピンで所持金ほぼ0円生活を送る日本人男性！炊き出しを頼りに生き抜く壮絶な現状
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