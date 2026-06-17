SKY-HI、豊洲PITで3Days開催決定 9年ぶり日本武道館公演で発表 18日公演はYouTube生配信へ
SKY-HIが17日、東京・日本武道館で『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』初日公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館で単独公演を行うのは約9年ぶりとなる。
【ライブ写真】SKY-HI、豊洲PITで3Days発表の瞬間
同公演は、全国6都市7公演を巡った『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして開催。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで行われた初の単独ライブ『WELCOME TO THE "LAB"』から14年の節目となる日に実施された。
公演内では、新たなライブ開催も発表。12月11日、12日、13日の3日間、東京・豊洲PITで公演を行うことが明らかになった。
あわせて、18日に開催される日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも決定。『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAMとして、SKY-HIの公式YouTubeチャンネルで配信される。
【ライブ写真】SKY-HI、豊洲PITで3Days発表の瞬間
同公演は、全国6都市7公演を巡った『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして開催。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで行われた初の単独ライブ『WELCOME TO THE "LAB"』から14年の節目となる日に実施された。
あわせて、18日に開催される日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも決定。『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAMとして、SKY-HIの公式YouTubeチャンネルで配信される。