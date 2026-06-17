タレントLiLiCo（55）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り 2時間SP」（後9・00）に出演し、元「純烈」でタレントの小田井涼平の変化について語った。

ひな壇の女性出演者たちが、たまりにたまったイライラをぶつけるトーク企画。お笑いコンビ「爛々」の萌々が、夫のお笑いコンビ「丸亀じゃんご」安場泰介との新婚生活への不安を口にした。自分が鍋の支度をしている間、夫は食卓の準備ではなく、洗濯物を畳み続けていたという。新婚夫婦だけに、「私、うまくやっていけますかね？」と声を上げた。

萌々の怒りに、故・細木数子さんの娘で占星術師の細木かおりさんも追随。「でも、やってくれるだけいいよね。うちの人、何もやらない」などと不満をぶちまけた。

そんな細木さんに、LiLiCoは「今日から変わります」と耳打ちした。「この番組（の収録）をやるようになって、夫がゴミ出しとかするようになったんです。“何もしないから”って言ったから、ゴミ出しとかするようになって」。家での様子を白日の下にさらされた小田井が、手伝いをしてくれるようになったといい、番組効果を明かした。

とはいえ、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は、小田井の言い分も聞いてみたい様子。「小田井さんに来て欲しいんだよね。本当ですか？LiLiCoさんが言っているのはって」と本心を口にした。

LiLiCoは「（番組が）オファーとかしているみたいだけど、“スケジュールが忙しい”って言っているらしくて」と暴露。「絶対うそ。ボロぞうきんになって帰るに決まってるじゃん！」とぶっちゃけていた。