◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

阪神・大山悠輔内野手（31）が楽天戦で試合を決める先制の8号の2ランを放った。自身にとってこの一本が今季の甲子園1号。この試合前の時点で交流戦打率・167、1本塁打、4打点と不振だった。以下は試合後の大山のヒーローインタビュー。

――甲子園の歓声は。

「すごく力になってますし、交流戦ね、こういう風になってしまってすごく責任を感じていたので、そういう意味では今日、勝利に貢献できて良かったなと思います」

――ホームランの手応えは。

「とにかく先制点を取りたかったので、入ってくれと思って走ってましたし、ギリギリだったんですけどホームランになってくれて良かったなと思います」

――今季8本目のホームラン。甲子園で今季初めて出たホームラン。

「そうですね。やっぱりすごくうれしいですし、その試合で勝つことができたので、そこがすごくうれしいです」

――チームは10得点。

「交流戦なかなかうまくいかず、すごく責任を感じたので、そういう意味では最後にこういう終わり方ができてまだ良かったのかなと思いますし、セ・リーグ再開に向けてまた一丸となって頑張りたいと思うので、そういう意味ではきょうの試合はすごく良かったなと思います」

――リーグ戦再開へ向けて。

「チーム一丸となって、まず目の前の試合勝っていくことだと思うので、また1から頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします」