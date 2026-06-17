元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３９）が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。セミロングだった髪を、自らハサミでバッサリとボブに切る動画を投稿した。

北海道にこだわりの豪邸を建てたことでも話題の紺野。夫の杉浦稔大投手は、今年４月中旬に日本ハムから中日にトレードとなり、単身赴任。紺野は長女（８）、長男（７）、次男（４）、次女（１）の４人の子供たちと北海道で暮らしている。

動画撮影は５月後半。「１０代、２０代はずっとロング。数年に１回、髪を切りたい欲がやってくる」「２０２２年かな、セミロングから（セルフカットして）、まあガタガタになりました」「（今回は）４、５日前から（自分で髪を）切りたい欲が…」と軽快に話しながら、迷いのない様子で、ロングヘアにザクザクとハサミを入れていった。

「前下がりぎみに…」などとイメージしながら、一気に１５ｃｍほどバッサリ。「夏前に切りたかった」といい、後ろも自分で大胆にカット。仕上がりは「やっぱりちょっとガタガタ」「なんかちょっと長さが違うぞ」とツッコミを入れつつ、「髪乾かす時間も短くなるしさ」「頭が軽くなった」と満足げだった。

ファンからは「えっ！セルフカットできるとかすごいんですけどー 思い切りがすごすぎる」「髪をばっさり躊躇なく自分で切るんだね。すごい」「髪の毛自分で切っちゃうんだ〜勇気あるな〜」「思いのほか、あっさり、バッサリでちょっと驚きました」「ボブ似合ってるよ」など多くの声が届いている。