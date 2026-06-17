別人になりすまして女性2人から現金合わせておよそ1550万円をだまし取ったとして鹿児島県奄美市の60歳の女が逮捕されました。

詐欺の疑いで6月17日までに逮捕されたのは、奄美市名瀬に住む施設作業員の高瀬文子容疑者（60）です。

奄美警察署によりますと、高瀬容疑者は去年2月、オーストラリアに居住する女性になりすまして、東京都の50代女性にSNSで「亡くなった夫から相続された財産およそ5億円を日本に寄付したい。荷物に保険をかける必要がある」などとメッセージを送り、税関の通過料や警備費用などの名目で現金およそ1500万円を高瀬容疑者名義の口座に振り込ませてだまし取った疑いです。

また、去年6月にも、実在するハリウッドの男性俳優になりすまして沖縄県の60代女性にSNSで「荷物を送る費用を払ってほしい」とうそのメッセージを送り、現金およそ50万円を別人名義の口座に振り込ませてだまし取った疑いが持たれています。

いずれの女性にも「荷物が届いたら費用は返金する」と説明して信じ込ませていたということです。

警察の調べに対し、高瀬容疑者は「生活資金がほしかった。お金を振り込ませたことは間違いない」と容疑をおおむね認めている一方、「うそのメールを送ったり、お金を要求したりしていない」と話しているということです。

高瀬容疑者は口座に入金されたお金を別の口座に移し、何者かと報酬として分け合っており、警察はSNSなどでメンバーを集める匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の可能性も視野に、共犯者がいるとみて捜査しています。

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