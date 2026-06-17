乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月11日（木）の放送では、5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」の振り返り授業をおこないました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「さっきまで梅さんの卒コンを観ていました！ そのなかで、6期生と梅さんで『ハルジオンが咲く頃』を披露していたのが印象的でした。どの梅さんもすごくきれいで、少し儚くて、不思議な時間でした。ファンである私は、まだ梅さんの卒業を実感できていないのですが、賀喜さんはいかがですか？」（長野県 18歳）

賀喜：私は……ライブが終わってから3〜4日くらい美波さんロスでした。「何も考えられないなぁ」みたいな感じだったけど、今は受け入れたというか前を向いています！ 美波さんが私たちにいろんな言葉や思いをたくさん残してくださったから、「心のなかに美波さんがいる」っていう感じがして。本当は姿が見えなくて、「美波さんがいない……寂しい……」ってなるけど、気持ちは温かい（笑）。だから、私は前向きになれました！――その後も、番組では「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」で印象的だった楽曲について語る場面もありました。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

