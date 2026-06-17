日本ラグビー協会は１７日、岩渕健輔専務理事が、アジア地域の統括団体、アジアラグビー（ＡＲ）の副会長職を辞職すると発表した。岩渕専務理事は２５年２月に、ＡＲの行動規範に抵触した可能性があるとされ突如職務を停止されていたが、国際統括団体ワールドラグビー（ＷＲ）の調査により、いずれの違反行為もなかったことが確認されている。日本協会は体制の改善と謝罪をＡＲに求めていたが、いずれも行われなかったことから「現運営体制を信用することは困難であり、当協会の岩渕健輔専務理事がアジアラグビー副会長職を継続することは不可能と判断」とした。

ＷＲは昨年４月、岩渕専務理事の職務停止について規律委員会での調査の上「アジアラグビーによって適切に対処されたとは言えない」と判断。職務停止は解除されていた。ＡＲのガバナンス不全、不適切な組織運営を理由に昨年１２月からＷＲにおける理事資格を停止。日本協会は謝罪を求めていたが、現在も行われていないという。同協会は「現在に至るまでアジアラグビーの対応に改善は見られず、同専務理事へ対し謝罪が行われていないことから、このたびの表明に至りました」と説明した。

ＡＲの資格が停止されることでの日本への影響について、岩渕専務理事は６月の理事会後の会見で「それ自体は、特別にはない」と明かしていた。１９６８年に日本を含め韓国や香港など８の連盟から結成されたＡＲ。組織の体質改善に努めていた岩渕氏は副会長の職を辞任するが、日本協会は「引き続きアジア地域におけるラグビーの発展に力を尽くし、アジア各地の協会への支援や協力を続け、アジアラグビーの創設メンバーとしての責任を果たしてまいります」とした。

◆土田雅人会長のコメント

「アジアラグビーが昨年２月２４日に行った行為は、到底容認できるものではありません。アジアラグビーのガバナンスの欠如とその後の誠意のない対応への懸念は強く、このたびの岩渕専務理事のアジアラグビー副会長職の辞職を支持いたします。アジアラグビーの発展に向け力を尽くし、リーダーシップを発揮している岩渕健輔専務理事の多大なる功績は、世界のラグビー界が認めており、今後も当協会はアジアのラグビーの国際化を推進し、その発展に努めてまいります」