中国のSNS・小紅書（RED）に「日本のタクシー（料金）はこんなに高いのに一体誰が利用するのだろうか」と題した記事があり、中国のネットユーザーから多くの反応を集めている。

投稿者は「日本のタクシーはこんなに高いのだから利用客も多くはないだろう。外国人観光客はともかく、日本人で普段からタクシーに乗る人はあまりいなさそうだが、それでもタクシー運転手はちゃんと稼げるのだろうか？」と問い掛けた。

この問い掛けに対して、中国のネットユーザーからは「雨の日はタクシーつかまらないよ」「結構利用者は多いと思うよ。私もよく乗るし」「利用する人は結構いるよ。日本人にとってはそこまで高級な乗り物でもないし。特に小さい子どもがいる家庭なんかはよく使う。それに自治体によってはタクシー券を配布しているところもある」などと、日本のタクシー利用者は少なくないとの意見が集まった。

また、「子ども連れは使うよね。今年の初めに日本へ行った時、言うことを聞かない子どもを連れていたから、タクシーばかり使っていた。公共交通機関で騒がれて恥をかくのが怖かったから（笑）」「私は車の運転もできないし自転車も苦手だから、2000〜3000円以内の短距離ならよくタクシーを使うよ。子どもの習い事や病院の送り迎えなんかも全部タクシー。意外と利用する人は多いと思う」との体験談も寄せられた。

さらに、「やっぱり会社員の利用が多いんじゃないかな」「空港を間違えたり、飛行機の出発時間を勘違いしたりした人たちも結構乗るよね」「あとは裕福な人たちとか、銀座で飲んで終電を逃した人たちね。ドラマに出てくるような銀行の支店長クラスの人が懐石料理を食べたあと、お店の人にタクシーを呼んでもらうようなイメージ。高級寿司店を出て、お互いにお辞儀して別れたあとタクシーで帰るような人たちもいる」とのコメントも寄せられた。

一方で、「米国から来るとむしろ安く感じる」「ロンドンと比べても確かに安いと思う」「料金もそこまで高すぎるとは思わない」「カナダと比べたら、日本のタクシーってかなり安いよね」「日本のタクシーが高いんじゃなくて、中国が安すぎるんだと思う」「京都なら2〜3人で乗ると、むしろタクシーの方がお得な場合もあるよね」などと、料金に対する見方の違いも相次いだ。

そのほか、「私、日本でタクシー運転手をしてるけど、夜勤じゃなくて午前5時半から営業してる。主なお客さんは、繁華街のバーや飲食店で働いていた女の子や店主さんたちだね。7時ごろになるとホテルから空港や駅へ向かうお客さんが増える。9時以降は病院へ通う高齢者の方が多くて、自宅まで迎えに行って病院へ送ることもよくあるよ。午後2〜3時ごろは比較的暇な時間帯だから、その時間に休憩を取ることが多い。午後5時から7時はまたお客さんが増えて、飲みに出かける人や夜のお店の従業員さんなどが利用する。でも私は7時には営業所へ戻るようにしてるよ」とのコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）