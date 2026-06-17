女優の円井（まるい）わんが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。意外な芸名の由来を明かす一幕があった。

今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。

ＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」などで人気者になった円井はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「円井さん、朗らかなイメージでイライラとかしなさそうだけど？」と言われると「めっちゃ短期で、結構」と即答。

「昔、結構トガってて、事務所から丸くなってほしいって意味を込めて、円井わんって名前になったんですよ」と明かしたところで上田に「改名しなきゃいけないくらい、トンがってたわけ？」と聞かれると苦笑。「どう、トンがってたの？」と聞かれると「人をすごいにらんだり、オーディションとかでも悪態をついてたらしくて。（ムッとしながら）『はい、分かりました』みたいな」と説明した。

「それでも（オーディションに）受かってました。当時はカッコ良かったらしいです。今はそういうの絶対、ダメですけど」と振り返ると「私はＳＮＳで『美人じゃないけど好き』とか『かわいくないけど魅力的』とか余計な一言を言ってくる人がすごい多くて、『その一言いらないのにな』って結構、イラッとして…」と正直に話していた。