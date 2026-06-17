◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

ポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）の４１歳エースＦＷ、Ｃ・ロナウド（アルナスル）が、１次リーグＫ組初戦のコンゴ（同４６位）戦で史上初の６大会連続となるＷ杯の初陣に臨む。日本時間１８日午前２時キックオフ。

アルゼンチン代表ＦＷメッシらと並び、２００６年のドイツ大会から史上最多タイ記録となる６大会連続のＷ杯出場。代表通算１４３得点を誇るロナウドが今大会でゴールを決めれば、自身が持つ世界記録を更新する６大会連続得点をマークする。

マンチェスターＵ時代からの武器だった長距離からの強烈なシュートやＦＫに加え、高い跳躍を生かしたヘディングでも得点を重ねてきた。スペイン１部Ｒマドリードでは４３８試合で４５０ゴールを重ねてチーム歴代最多得点者となり、１５個のタイトルを獲得。イタリア１部ユベントスを経て、前回Ｗ杯後の２３年にサウジアラビア１部アルナスルに年俸約２９０億円（当時のレート）で加入した。

ゴール後に両手を広げ、胸を張って仁王立ちする「ＣＲ７ゴール・セレブレーション」は世界中の選手にマネされるおなじみの光景。また、高級スポーツカー好きで、車の保険が年間１０００万円とも言われている。米経済誌フォーブス電子版が５月に発表した世界アスリート長者番付では、推定収入３億ドル（約４８０億円）で１位。生涯年収が１０億ドル（約１６００億円）に達するのはサッカー界では初めてで、全てが規格外のサッカー選手だ。

ライバルのメッシから「多くの力を備えたとてつもない選手。彼は世界最高の選手の一人だ」と称賛され、ベテランの域に達した今でも互いに高め合っている。１６日の初戦・アルジェリア戦でハットトリックをマークしたメッシに続き、今度はロナウドが世界を驚かせる。

◆クリスティアノ・ロナウド １９８５年２月５日、ポルトガル生まれ。４１歳。母国の首都リスボンの南西約１０００キロに位置するマディラ島の農家で生まれ育った。スポルティングの下部組織からトップチーム昇格。２００３年から英プレミアリーグのマンチェスターＵでプレーし、同年に代表デビュー。Ｗ杯は０６年ドイツから６大会連続出場。０９年からＲマドリード、１８年からユベントス。２１年にマンＵ復帰。２３年にアルナスル（サウジアラビア）移籍。バロンドールは５度受賞。名前は第４０代米大統領ロナルド・レーガン氏にあやかった。利き足は右。１８５センチ。

◇Ｃ・ロナウドのＷ杯成績

▽０６年ドイツ（４位） ６試合１得点

▽１０年南アフリカ（１６強） ４試合１得点

▽１４年ブラジル（１次Ｌ敗退）３試合１得点

▽１８年ロシア（１６強）４試合４得点

▽２２年カタール（８強）５試合１得点