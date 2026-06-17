◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

阪神は交流戦最終戦で打線がつながり、連敗を2で止め、リーグ2位タイに浮上した。6勝12敗と大きく負け越し、交流戦勝率・333も球団ワーストとなったが、藤川球児監督は「予備日でね、これだけ球場にファンの方がたくさん駆けつけてくれたところで、いいプレーがたくさんタイガースもたくさん出ましたのでね。大山、久しぶりのホームラン。いつ以来かなってところで、非常にいいゲームになって良かったです。大竹にもやっと運が向いて良かった」と勝利で締めくくった意義を強調した。

苦しんだ交流戦を振り返り、「終われば全てそこまでですね。そんなもんだと思いますね。これはもう私自身を含めて阪神タイガースとして課題としてしっかり取り組んでいかなければいけない。チームの大きな課題ではあると認識しています。この結果になったのはね、私の責任でもなんでもいいんですけど、戦いは続きますからね」と課題を口にした藤川監督は「きっちりとチームをまとめて明後日からセ・リーグ相手に、本当に前向きにガンガン戦っていけるチームを。きっかけはありましたから生かしていきたいと思います」と巻き返しを誓った。