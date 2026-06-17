ジェジュン、サラリと語った現在の“年齢”に上田晋也「うそだろっ！」 視聴者からも驚きの声相次ぐ「びっくり！」「肌ツヤツヤ過ぎる」
歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。番組内で明かした現在の年齢に驚きの声が上がった。
【番組カット】ほんとに40歳!? 肌ツヤッツヤのジェジュン
「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演したジェジュン。MCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から冒頭、ストレスの発散方法を問われると「仕事終わりのお酒」と答えたが「最近、ちょっと飲めなくなっちゃったんです」と明かした。
続けて「今年40歳、超えてから…」と語り出すと上田は「ジェジュンって40歳いってるの!？」と驚き、今年1月に40歳の誕生日を迎えたジェジュンの若々しさにスタジオからも驚く声が相次いだ。上田が「うそだろっ！すごい若いな！」と感心すると、ジェジュンは照れ笑いを浮かべながら「ありがとうございます」と上田に感謝を伝えた。
ただ上田の興奮は収まらず「まじで…ジェジュンが40歳いってるなんて全く思わなかったな」と話し、視聴者からも「本当に若い」「びっくり！」「肌ツヤツヤ過ぎる」との反響が寄せられている。
【番組カット】ほんとに40歳!? 肌ツヤッツヤのジェジュン
「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演したジェジュン。MCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から冒頭、ストレスの発散方法を問われると「仕事終わりのお酒」と答えたが「最近、ちょっと飲めなくなっちゃったんです」と明かした。
ただ上田の興奮は収まらず「まじで…ジェジュンが40歳いってるなんて全く思わなかったな」と話し、視聴者からも「本当に若い」「びっくり！」「肌ツヤツヤ過ぎる」との反響が寄せられている。