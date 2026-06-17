日本ラグビー協会は17日、同協会の岩渕健輔専務理事（50）が、アジア地域の統括団体アジアラグビー（AR）の副会長職を辞職することを支持するとの声明を発表した。ARは昨年2月、岩渕氏の副会長職の職務停止を突如発表。同年6月に解除されたが、ガバナンス不全と不適切な組織運営を理由に、同年12月から国際統括団体ワールドラグビー（WR）から理事資格を停止されていた。

ARは19年に就任したアラブ首長国連邦（UAE）出身のカイス・アルラダイ会長の下で本部を香港からドバイに移し、財務状況も不透明になるなどガバナンス不全に陥っており、24年にWRからの助成金を停止された。同年11月、組織の健全化を目指して岩渕氏が副会長に就任したが、25年2月に「行動規範に抵触した可能性がある」などとして、職務停止処分を受けていた。

日本協会は一環して潔白を主張する岩渕氏を支持し、WRに調査を要請。その後、職務停止は解除されたが、ARの運営体制は改善されず。岩渕氏への謝罪も求めていたが、現在までに対応がないことから、「現運営体制を信用することは困難であり、当協会の岩渕健輔専務理事がアジアラグビー副会長職を継続することは不可能と判断し、アジアラグビーの運営体制への懸念を表明するとともに、同専務理事のアジアラグビー副会長職の辞職を支持します」との表明に至った。

今回の声明にかかわらず、「当協会では引き続きアジア地域におけるラグビーの発展に力を尽くし、アジア各地の協会への支援や協力を続け、アジアラグビーの創設メンバーとしての責任を果たしてまいります」とした。

▽日本協会・土田雅人会長コメント「アジアラグビーが昨年2月24日に行った行為は、到底容認できるものではありません。アジアラグビーのガバナンスの欠如とその後の誠意のない対応への懸念は強く、このたびの岩渕専務理事のアジアラグビー副会長職の辞職を支持いたします。アジアラグビーの発展に向け力を尽くし、リーダーシップを発揮している岩渕健輔専務理事の多大なる功績は、世界のラグビー界が認めており、今後も当協会はアジアのラグビーの国際化を推進し、その発展に努めてまいります」