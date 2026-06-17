ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために2009年に創設された『日本キャラクター大賞』。表彰式が17日に行われました。

■『ボンボンドロップシール』 “リピート購買を生み、市場規模を急拡大させた”

プロダクト・ライセンシー賞に選ばれたのは『ボンボンドロップシール』。シールブームが起きている中、ぷっくりとしたつやつやのシールが人気になっています。

“多様なキャラクターを横断的に活用し、ライセンスビジネスとして極めて高い成功を収めた。低単価・コレクション性の高い商品設計によりリピート購買を生み、市場規模を急拡大させた”などと評価されました。

表彰を受け、株式会社クーリア代表取締役社長・衣目川政男さんは、ブームになる前の3倍から4倍ほど増産しており、今月は約400万個を出荷、来月は500万個を出荷する予定であるものの、それでも追いつかない状況だと説明。「いつ『ボンボンドロップシール』のブームが終わるんだろうと思っていらっしゃる方もおられるかなと思いますけれど、まだまだ終わりませんよ」とコメント。

そして、「我々がすごく力を入れているのは、やっぱり、いかにかわいいものを作るか。ここを徹底させています。さらにかわいいものを作りつづけていきますので、今後ともよろしくお願いします」と話しました。

■4度目のグランプリ 『ちいかわ』は殿堂入りへ

今年、グランプリに輝いたのはイラストレーター・ナガノさんが手がける人気キャラクター『ちいかわ』。“キャラクターとしての完成度と市場浸透力を高く評価。幅広い層から持続的な支持を獲得しているだけでなく、国内外のあらゆる業態で安定した収益を生み出すIPとしての汎用性も極めて高い”などと評価されました。

グランプリを受賞するのは、2022年と2024年、2025年に続く4度目。同じキャラクターが3年連続でグランプリを受賞するのは、『日本キャラクター大賞』が始まって以来初めてだということです。

今回のグランプリ受賞で、『ちいかわ』が殿堂入りを果たしたことも発表されました。

■選定委員特別賞に『ミャクミャク』

選定委員特別賞に選ばれたのは、大阪・関西万博の公式キャラクター『ミャクミャク』。“万博という社会的イベントと強く結びつき、キャラクターとしての象徴性を確立。イベント終了後も価値が持続する可能性を示しており、一般的な商品・IP評価とは異なる軸で存在感を発揮している”などと評価されました。

また、選定委員特別賞には『ナルミヤキャラクターズ』も選ばれました。

『日本キャラクター大賞2026』の表彰式は『第19回 ライセンシングジャパン』（東京ビッグサイトで17日〜19日まで開催）内で行われました。