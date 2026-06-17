◇ファーム公式戦 ソフトバンク6―5オリックス（2026年6月17日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの大泉周也外野手（26）が10回にフェンス直撃の逆転サヨナラ二塁打を放った。

「プロ入ってから初めてのサヨナラだと思います。うれしかったです」

4―5の10回1死満塁、オリックス・川瀬が投じた初球の144キロの直球を捉えた。打球は右翼手の頭上を越えてフェンスに直撃。二塁走者の川村が余裕をもった走塁でホームインし、二塁まで進んだ大泉を仲間が祝福した。

緊迫した場面でも、打席では冷静だった。「外野が前にいたので、自分が長打にできる高さを待っていて、甘いところだったので思い切って振れました」。この日は3打数3安打2打点の活躍。しかし自身の打撃に安心しているわけではない。ヒットが出ずに苦しい日々を乗り越えたばかりの大泉は「油断禁物です。すぐにトンネルに入るので」と自身に言い聞かせるように話した。

ソフトバンクの支配下枠は、残り“5”。14打席連続無安打もあったが、それでも打率は3割台だ。チャンスはある。自慢の長打力でアピールを続けて、2桁の背番号を狙う。