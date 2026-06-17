岡田准一さん（45）主演の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開予定）に俳優の薬師丸ひろ子さんと阿部寛さん（61）らが出演することが17日に発表され、コメントを寄せました。

映画は、“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大さん、作詞家・永六輔さん、歌手・坂本九さんが作り上げた、名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。岡田さんが中村八大さんを演じ、松坂桃李さん（37）と仲野太賀さん（33）が永六輔さんと坂本九さんをそれぞれ演じます。

薬師丸さんが演じるのは、坂本九さんの母・大島いくさん。大きな時代のうねりの中で、もがきながらスターの道を歩んでいく息子をいつでも温かく包み込み、彼の天真爛漫（らんまん）な生き方を肯定し続けた母親の役を務めています。

役どころについて薬師丸さんは「私が演じるいくさんは、働き者で子どもへの愛情が深く その存在に心を打たれました。激動の時代の中で、仕事に心血を注いだ登場人物の生き様が伝わる作品になるのではないかと思います」とコメントしています。

そして、阿部さんが演じるのは、ジャズの世界にいた中村八大さんに、歌謡曲という新たな挑戦を突きつける鍋山プロデューサーです。若きクリエーターたちの才能にいち早く目をつけ、中村八大さんが作曲した楽曲が第1回日本レコード大賞を取るきっかけをくれた人物を、持ち前の熱量でエネルギッシュに演じきったということです。

自身の役について阿部さんは「今回、今の音楽業界の形や芸能界のベースを築いた、もの凄（すご）く偉大で貴重な渡辺晋さんを参考に、役に臨みました。そのすさまじい努力とビジネス能力、そして先人の残された功績に深い敬意を示して演じさせていただきました」とコメントを寄せています。

さらに2人に加えて、戸塚純貴さんや八木莉可子さん（24）らの出演も発表されました。