サッカーＷ杯北中米大会の日本―チュニジア戦が２１日（日本時間）、メキシコ・モンテレイで行われる。福岡大女子卓球部監督で、福岡市の深町卓球センターでもコーチを務める城間春香さん（２８）は、２０２３年７月から２年間、チュニジアでＪＩＣＡの海外協力隊の隊員として卓球の指導に携わった。日本の対戦国として注目が集まるチュニジア。事情に詳しい城間さんに、その気質をいろいろ語ってもらった。

城間さんは、地中海沿いでブドウの産地としても有名なナブール県にある名門女子卓球クラブ「グロンバリア金のぶどう協会」でユース・シニア問わず指導。選手としても出場し、同クラブを３年ぶりのシニア団体戦全国優勝に導いた。

チュニジア人については「男性みんな、本当にサッカーが好きですね。私、カフェの近くに住んでいたのですが、試合後ごとにみんなが集まって、部屋にも声が聞こえるぐらいの大音量で熱狂的に応援するんです」と苦笑い。現地の人は常に陽気で笑顔だといい「バスで年配の方がいれば席を譲ったり、スーパーマーケットでも困っていると声をかけてくれたり。優しさは、日本人以上です」と人柄を絶賛する。

一方スポーツ面では、時折、感情のコントロールが利かなくなることがあったという。「みんな、感情を素直に表に出すんです。この点は日本人とは違いますね」と印象を語る。「調子が悪いと、自分に怒る感じでラケットをたたきつけたりボールを蹴ったり。私も試合中にしょっちゅう『落ち着いて』って注意していました」。試合では行動面からイエローカードを受けることも多数。「大会があれば、１日に１回くらいは必ずどこかのチームにイエローが出ていました」と振り返る。

現在チュニジアは、初戦スウェーデンに１―５で大敗し、ラムシ監督も解任されたばかり。ドン底状態で、心理面での影響もある…かもしれない。

ちなみに城間さん、現地でサッカーの試合を見に行ったことはなかったという。日本とチュニジアのどちらを応援するかの質問には「どっちかなんて無理です！！」と即答。「チュニジアでの２年間、私に孤独さを感じさせないくらい、みんな優しい人たちでした。本当にいい国。Ｗ杯では日本・チュニジアともにいい結果が出ればいいんですけど…」と愛ゆえの困り顔を見せた。（樋口 智城）

◇チュニジアあらかると

▼面積 １６万３６１０平方キロメートル（日本の約５分の２）

▼人口 １２２７万人（日本の約１０分の１、２０２４年）

▼首都 チュニス

▼民族 アラブ人が全体の９８％、残り２％がその他

▼言語 公用語はアラビア語、ほかにフランス語が広く使われる

▼宗教 主にイスラム教スンニ派

▼通貨 チュニジア・ディナール（ＴＮＤ） １ＴＮＤ＝約５０円

▼主な産業 観光業、製造業（繊維、機械、電機部品）、農業（小麦、大麦、かんきつ類など）

▼観光地 チュニス旧市街（イスラム帝国時代の都市）、カルタゴ遺跡（紀元前９〜２世紀の都市）、オング・エル・ジュメル（ＳＦ映画「スター・ウォーズ」のロケ地）

▼日本との関係 チュニス市の南北をつなぐ「ラデス・ラグレット橋」は日本のＯＤＡで建設され、「ｌｅ ｐｏｎｔ ｊａｐｏｎａｉｓ（日本の橋）」と呼ばれる

▼姉妹都市 ともに陶器が主要産業であることから愛知県瀬戸市が北東部ナブール市と２００４年に提携