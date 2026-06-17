◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 パナマ―ガーナ（１７日、トロント競技場）

２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）は２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組の初戦で対戦する。

パナマは北米と南米を結ぶ、細長い国。面積は約７万５５１７平方キロメートルで北海道よりやや小さい。人口は約４５１万人で、今大会の出場国では唯一の中米に位置する国だ。太平洋とカリブ海を結ぶパナマ運河があることでも知られ、中米唯一の高所得国になっている。

チームを率いるのはトーマス・クリスティアンセン監督（５３）。２０２０年に就任。約６年の歳月をかけてチームを作り上げ、昨年のネーションズリーグではチームを決勝に導いた実績を持つ。

初のＷ杯出場を果たした２０１８年大会では、ベルギー、チュニジア、イングランドの強豪ぞろいのグループに振り分けられ、３戦全敗で１１失点と悔しい結果に終わった。

再び戻った夢舞台。同組には前回大会で敗れたイングランドの他、クロアチア、ガーナと格上が顔をそろえるが、初勝利を目指し戦う。

◆パナマ（２大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク３４位。Ｗ杯最高成績は２０１８年の１次Ｌ敗退。２０年からスペイン出身のトーマス・クリスティアンセン監督（５３）が指揮。主な選手はＦＷディアス（レオン）、ＤＦコルドバ（ノリッジ）。北中米予選は４戦全勝で突破。首都パナマシティー。約７万５０００平方ｋｍで北海道よりやや小さい。人口は約４５０万人。１９０３年にコロンビアから独立。パナマ運河が有名で中米唯一の高所得国になっている。２０１６年にはタックスヘイブン（税率がゼロまたは低く抑えられている国や地域）の実態を明らかにしたパナマ文書が話題に。