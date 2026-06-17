【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国とイランが戦闘終結に向けて合意した覚書を巡り、米国内ではイランへの譲歩が目立つとして批判が相次いでいる。

トランプ政権の過去の説明と矛盾するイランへの資金提供などが含まれるためだ。イランは「勝利」を宣言しており、詳細を巡る今後の本協議でも要求を強めるとみられる。

トランプ米大統領は、オバマ政権が２０１５年に交わした核合意はイランへの資金供与を伴ったと繰り返し批判し、今回は「金銭のやり取りは一切行われない」と主張してきた。

しかし、米ブルームバーグ通信などが報じた合意内容には、イラン復興のための３０００億ドル（約４８兆円）に及ぶ資金確保計画のほか、署名後にイラン産石油の輸出を認めることが盛り込まれた。合意の履行に応じて凍結資産も解放されることが明記され、譲歩と映る内容が並んでいる。

トランプ氏と２０２４年大統領選の共和党指名を争ったニッキー・ヘイリー元国連大使はＳＮＳで、「（合意が）事実ならイランの勝ちだ。初日から制裁緩和はあってはならない」と批判した。第１次トランプ政権の副大統領マイク・ペンス氏もＳＮＳで、「核開発や弾道ミサイル計画の解体に一切言及していない」「オバマ政権で目にしてきた妥協策だ」と指摘した。

トランプ氏は１６日、訪問先のフランスで、「イランに投資するつもりはない」と反論した。バンス副大統領は、中東の湾岸諸国に資金拠出を求める考えを示している。政権は、凍結資産の解放は今後の交渉の進展を踏まえた「成果報酬」だと主張するが、従来の説明からの後退は否めない。

一方、イランのカゼム・ガリババディ外務次官は１５日、国営テレビで、覚書に基づく戦後復興や開発について言及し、「勝利」を宣言した。

イランのアザド大学のアミール・バルザヌーニ教授（政治学）は、イランが米イスラエルによる攻撃前に核問題で譲歩案を示していた点を挙げ、「攻撃しなければ、米国の成果はより大きかったはずだ」と、トランプ氏の誤算を指摘した。覚書では当面６０日とはいえ、米国がこれまで認めなかった石油禁輸の解除を勝ち取った点も、イランの大きな成果だと説明した。

１９日の覚書の署名式に出席するとみられるモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は「最終的な勝利への第一歩を踏みだした」とＳＮＳに投稿し、本協議での交渉にも自信を示した。