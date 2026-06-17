◇交流戦 楽天3―10阪神（2026年6月17日 甲子園）

楽天・前田健太投手（38）は、5月20日の日本ハム戦以来となる1軍登板で5回を4安打2失点と試合をつくったが、3敗目（0勝）を喫した。

初回は3者凡退と上々の立ち上がり。しかし、2回先頭の佐藤輝に中前打を許すと、続く大山に左越えに先制2ランを浴びた。甘く入ったカーブを仕留められたが、「失投というか、もったいないですけど、一発で仕留められたので。大山選手の技術というか、一発で仕留めたのはさすがだなと思います」と相手を称えた。

以降は無失点で踏ん張り、5回を75球で終えた。「久しぶりの1軍の登板でしたけど、修正してきた部分とか、そういうものはいろいろできたというか、出せたとは思う」と収穫を得た様子。一方で、先制点を失ったことには「野手も追いかけるとなると凄く難しくなってくるので、そこはちょっと申し訳なかった」と反省も口にした。

防御率は4.56。今季6試合目の登板でも、15年以来11年ぶりとなるNPBでの白星をつかむことはできなかったが、吉井新監督が率いる同一リーグとの対戦再開後に向け、ベテラン右腕が巻き返しを期した。