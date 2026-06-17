◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)

阪神が楽天を下し、苦戦した交流戦を勝利締め。先制ホームランを含む3打点の大山悠輔選手と3勝目を挙げた大竹耕太郎投手がお立ち台に上がりました。

2回、大山選手が前田健太投手から8号2ランを放ち先制。援護を受けた大竹投手は、6回無失点の好投。大山選手について、「いつもファーストから声をかけていただいて、投げていて安心できる大きな存在」と話しました。

打線は、6回に大山選手の犠牲フライや郄寺望夢選手のスクイズなど、小技も絡めて追加点。8回はリリーフ陣が3点差に迫られましたが、直後に相手のミスも生かし、4得点と突き放しました。

6月不振に苦しんでいた大山選手は、甲子園で今季1本目のアーチ。「やっぱりすごいうれしい。その試合で勝つことができてうれしい」と話します。

チームは交流戦で6勝12敗と苦戦。交流戦前は4.5ゲーム差があった巨人にひっくり返され、ヤクルトと並び首位と0.5ゲーム差の2位で19日からリーグ戦が再開となります。

苦しんだ交流戦を10得点で勝利締め。大山選手は、「交流戦なかなかうまくいかず、すごく責任を感じていた。こういう終わり方ができてよかった。セ・リーグ再開に向けて一丸となって頑張りたいと思うので、そういう意味では今日の試合はすごくよかった」と語りました。