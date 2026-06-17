「ダニ野郎が！」オードリー若林、言いたい放題のSNSにヒートアップ！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）6月16日（火）の放送は、「自作自演ですが反論してもイイですか？」。ダウ90000・蓮見翔、こたけ正義感、さや香・新山が自分で考えた書き込みに猛反論。3人の熱論にオードリー・若林もヒートアップ！
【動画】「ダニ野郎が！」オードリー若林、言いたい放題のSNSにヒートアップ!?
日頃SNSの声に反論しづらい芸能人が、自分で書いた“架空”の意見に“自作自演”で反論する企画。前回の同企画には若林不在で、春日相手には「いまいち全力でやれなかった」という蓮見が連続参戦。“令和の視聴率男”を目指す新山、「反論するのが仕事」という弁護士芸人・こたけも、普段は言えないことに対して反論！
雑誌「anan」の企画で13kgの減量に成功した新山は「新山は痩せてお笑いから離れていってるなあ〜」という声（※自分で考えて書きました）に反論。
まずは俳優が役作りで減量するのと同じで自分も“仕事”として痩せたということ、加えて、バラエティでは活躍しているのに“M-1出てない＝お笑いやってない”という風潮が嫌なのだという。「芸人がこんなんやったらもう終わりや」という声に憤る新山に…
自分は何もせず頑張って変わろうとする人を揶揄するような発言をする人たちは「ダニ野郎だから」と若林。
当事者より火力の強い若林の発言に、新山本人も引き気味!?
「こたけのネタ、勉強になるけど笑うことはない」の声に、受け手側の「ユーモアのなさが問題」と反論するこたけにも…
「分かんないから、この人たちは。人の血吸って人の事嫌いだって言って生きてるダニ野郎だから」と、またしても本人より強火の若林。
蓮見が「ダウ90000は嫌いだけど蓮見は好き」の声から、好きなものではなく“嫌いなもの”でしか盛り上がらなくなっていることに対し「冷笑の時代に乗るなよ」と憤ると…
若林は、騒音で注目を集める「暴走族と一緒だな。『口にマフラーをつけろよ』って話なんだよ」と冷静に強烈ワードを放つ。
これには蓮見も「そんなには言ってないです」と苦笑。
若林のヒートアップぶりが、新山の芸人魂に火をつける!? こたけの“学歴に異常に反応する”層への反論に対し、新山は、高学歴なのにうまくいってない、前に進めず横にしかいっていない…
「カニ野郎ですよ！」と放ち、一同爆笑！
しかし、若林もこのままでは終わらない。「蓮見のしゃべりはパンサー向井の真似」という声に対し、「すぐ何かに似てるって安心するんじゃなくてさ、自分で考えろよ！ドトールでも入ってさ」「どうせ自分で考えられないんだろうから、AIでいいわ」と畳みかけ…
いつしかスタジオ中が待ち望むようなっていた最大火力の「ダニ野郎が！」で締めくくった。
この他、新山の「石井の方が面白い。別の相方ならもっと売れてた」との声への反論から、それぞれの相方、メンバーについて考えることに。「今のメンバーじゃなくても売れてた？」の質問に蓮見は…!?「俺は山ちゃん（山里亮太）とやってても売れてた」という若林に、春日は…!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
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これはムカつく！SNSの声に反論（自作自演）
日頃SNSの声に反論しづらい芸能人が、自分で書いた“架空”の意見に“自作自演”で反論する企画。前回の同企画には若林不在で、春日相手には「いまいち全力でやれなかった」という蓮見が連続参戦。“令和の視聴率男”を目指す新山、「反論するのが仕事」という弁護士芸人・こたけも、普段は言えないことに対して反論！
雑誌「anan」の企画で13kgの減量に成功した新山は「新山は痩せてお笑いから離れていってるなあ〜」という声（※自分で考えて書きました）に反論。
まずは俳優が役作りで減量するのと同じで自分も“仕事”として痩せたということ、加えて、バラエティでは活躍しているのに“M-1出てない＝お笑いやってない”という風潮が嫌なのだという。「芸人がこんなんやったらもう終わりや」という声に憤る新山に…
自分は何もせず頑張って変わろうとする人を揶揄するような発言をする人たちは「ダニ野郎だから」と若林。
当事者より火力の強い若林の発言に、新山本人も引き気味!?
「こたけのネタ、勉強になるけど笑うことはない」の声に、受け手側の「ユーモアのなさが問題」と反論するこたけにも…
「分かんないから、この人たちは。人の血吸って人の事嫌いだって言って生きてるダニ野郎だから」と、またしても本人より強火の若林。
蓮見が「ダウ90000は嫌いだけど蓮見は好き」の声から、好きなものではなく“嫌いなもの”でしか盛り上がらなくなっていることに対し「冷笑の時代に乗るなよ」と憤ると…
若林は、騒音で注目を集める「暴走族と一緒だな。『口にマフラーをつけろよ』って話なんだよ」と冷静に強烈ワードを放つ。
これには蓮見も「そんなには言ってないです」と苦笑。
若林のヒートアップぶりが、新山の芸人魂に火をつける!? こたけの“学歴に異常に反応する”層への反論に対し、新山は、高学歴なのにうまくいってない、前に進めず横にしかいっていない…
「カニ野郎ですよ！」と放ち、一同爆笑！
しかし、若林もこのままでは終わらない。「蓮見のしゃべりはパンサー向井の真似」という声に対し、「すぐ何かに似てるって安心するんじゃなくてさ、自分で考えろよ！ドトールでも入ってさ」「どうせ自分で考えられないんだろうから、AIでいいわ」と畳みかけ…
いつしかスタジオ中が待ち望むようなっていた最大火力の「ダニ野郎が！」で締めくくった。
この他、新山の「石井の方が面白い。別の相方ならもっと売れてた」との声への反論から、それぞれの相方、メンバーについて考えることに。「今のメンバーじゃなくても売れてた？」の質問に蓮見は…!?「俺は山ちゃん（山里亮太）とやってても売れてた」という若林に、春日は…!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！