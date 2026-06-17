俳優の横浜流星が１７日、東京・渋谷区の表参道ヒルズで行われたコスメブランド「シュウ ウエムラ」のオープニングイベントに出席した。

最近の出演作はＮＨＫ大河ドラマ「大河ドラマ べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、映画「国宝」など、待機作では自ら映画化を提案した「汝、星のごとく」がある。それぞれの作品で全く違う役を演じるため「（小学１年生から）空手をやっていたので常に鍛えていたいけど、役によっては体形を変えないといけないし、その生活にしないといけない。なので、あまりルーティーンを作らないようにしている」と説明。一方で「自分に戻る時間も大切なので、お湯に漬かったりサウナに行ってリフレッシュしたり、格闘技を見たり、自分の時間を大切にして整えている」とも明かした。

１９日、同施設内にオープンする「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 ｓｈｕ：ＡＲＴｓｔａｇｅ」の施設内には大きな書が展示される。「書を書くなら漢字一文字で何？」という質問には「生」と回答。「役を演じるじゃなくて、生きることを大切にしている」と役者としての心構えを語っていた。