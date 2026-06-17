テレビ各局で昇進人事＆異動　日テレ蛯原哲アナが「日テレ学院」学院長　テレ朝は下平さやかアナ昇進、並木万里菜アナ復帰

２０２６年上半期終了の６月。テレビ各局の昇格人事や異動が明らかになっている。

ＴＢＳでは、小川知子アナウンサー（５４）と伊藤隆太アナウンサー（５３）が７月１日付でアナウンスセンターから、番組やＣＭが放送基準、倫理規定に則しているかを調べる編成考査局に異動。アナウンスセンター長を務める小川アナは編成考査局長、同センターのマネージャーの伊藤アナは編成考査局審査部のリードマネージャーとなる。

１９９５年入社の小川アナは報道番組「ＪＮＮニュースの森」のメインキャスターや「ひるおび！」などに出演、２３年７月にセンター長に昇進していた。同期には現フリーの小島慶子アナと堀井美香アナがいる。

９７年入社の伊藤アナは「ＪＮＮニュース」や「ＪＮＮフラッシュニュース」などを担当。同期には安住紳一郎アナ、現フリーの小倉弘子アナらがいる。現在は「ひるおび」の月、水曜と、日曜の「ＪＮＮニュース」に出演。「さんまのスーパーからくりＴＶ」の一部コーナーで進行も担当した。

日本テレビでは、箱根駅伝やプロ野球の実況で活躍した蛯原哲アナウンサー（５１）が、６月１５日付でアナウンサーらを育成する「日テレ学院」の新学院長（６代目）に就任した。前学院長で４月７日に多発肝腫瘍のため６３歳で亡くなった、元日テレアナウンサー・多昌博志さんの後任となる。現役アナの学院長就任は、開校５０年の歴史上初めて。

９７年入社の蛯原アナは、入社以来、箱根駅伝中継に携わり、野球中継では巨人戦などを担当。２６年５月１３日には巨人・坂本勇人選手の通算３００号ＨＲを実況した。息子はテレビ新潟の蛯原大河アナ。

テレビ朝日では、下平さやかアナウンサーが７月１日付でアナウンス担当部長に昇進する。下平アナは９５年に入社。９６〜２０００年にタモリとともに「ミュージックステーション」のＭＣを担当して人気アナに。０５年４〜１０月には報道局社会部も兼任。１５年３月にプロ野球・巨人の長野久義選手（現在は編成本部参与）と結婚。１９年に長野が広島に移籍した際も退社せず仕事を継続した。

テレビ朝日では下平アナの他にも、仁科健吾アナが報道局ニュースセンターに、並木万里菜さんが報道局からアナウンス部に異動。「ミュージックステーション」のＭＣも担当していた並木さんは２４年７月に「入社時からの希望」で報道局に異動、２年ぶりのアナウンス部復帰となる。