2026年で活動30周年を迎えるLAMP EYEが、盟友であるキングギドラとRHYMESTERをゲストに迎え、2026（令和8）年8月8日（土）にクラブチッタ川崎にてHIPHOPイベント「熱帯雨林」を開催することが決定した。

本イベントの公演名「熱帯雨林」は、90年代の日本のHIPHOP黎明期に彼らが中心となって開催し、熱狂的なムーブメントを生み出した伝説的イベント「亜熱帯雨林」に由来する。その後「鬼だまり」「雷おこし」と形を変えながらシーンの基盤を築き上げてきた系譜が、今回、数々の伝説が生まれた聖地・クラブチッタ川崎を舞台に復活を遂げる。

彼らの代表曲にして日本のヒップホップシーンにおけるアンセム的楽曲のひとつ「証言」のリリースから30年。日本のHIPHOPシーン創世記を強力に牽引した重鎮たちが伝説の地で再び相見え、当時のアンダーグラウンドの熱気を現代に再現する歴史的な一夜となる。

また、本イベントの開催に伴い、LAMP EYEの完全新作となる新曲「UP HILL BATTLE」が6月26日（金）に配信リリースされることもあわせて発表された。日本HIPHOP史の金字塔とも言える名曲「証言」から30年の時を経て生み出される本楽曲は、シーンの現在地を示す注目の楽曲となるだろう。

開催にあたり、LAMP EYEのRINO（RINO LATINA II）は「証言を発表した平成8年から30年の時を経て、令和8年8月8日にクラブチッタ川崎で熱帯雨林を開催します（中略）熱い夜になる事間違いなし 90年代当時の風を感じに遊びに来て下さい」とコメント。DJ YASも「（イベント、新曲の）どちらも楽しみにしていてください」と自信をのぞかせている。

チケットは現在イープラスにて先行発売中。オールドヘッズから現在のリスナーまで、日本のHIPHOPシーンに新たな歴史が刻まれるこの貴重な機会を、ぜひ現場で体感してほしい。

▲LAMP EYE（左：DJ YAS、右：RINO）

▲キングギドラ（左：Zeebra、中央：DJ Oasis、右：Kダブシャイン）

▲RHYMESTER（左：Mummy-D、中央：DJ JIN、右：宇多丸）

LAMP EYEメンバーコメント

【RINOコメント】

調子はどうだい

いかした兄弟

6月26日に新曲LAMP EYE「UP HILL BATTLE」をリリースします

是非チェックして下さい

証言を発表した平成8年から30年の時を経て、令和8年8月8日にクラブチッタ川崎で熱帯雨林を開催します

黎明期から切磋琢磨してきた

盟友キングギドラとライムスターも参戦決定

熱い夜になる事間違いなし

90年代当時の風を感じに遊びに来て下さい

千栄。

LAMP EYE/RINO

【DJ YAS コメント】

6月26日に新譜LAMP EYE「UP HILL BATTLE」がリリースされます。そして8月8日は川崎チッタで熱帯雨林。どちらも楽しみにしていてください。

LAMP EYE/DJ YAS

【イベント概要】

イベント名：熱帯雨林

開催日時：2026年8月8日（土） OPEN 17:00 / START 18:00

会場：クラブチッタ川崎

出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER

料金：オールスタンディング：￥8,800（税込）

※サービス料別途：￥550

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

販売：e+（イープラス）にて6月21日（日）まで先行発売中（ https://x.gd/KnXka ）

【リリース情報】

アーティスト：LAMP EYE

タイトル：UP HILL BATTLE

配信開始日：2026年6月26日

(執筆者: gallagherbros)