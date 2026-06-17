カップラーメンにアイスをいれる!? アニメに出てきた料理を真似してみたら／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
妻の香代が切迫流産で入院してしまい、夫の圭太はひとりで娘のユイの世話と家事を担うことになりました。自分の不機嫌な態度が娘に悪い影響を与えていると妻から指摘されていた圭太は、娘への向き合い方がわからず葛藤します。
そんな中、公園で会った主夫の岡田パパに「やっぱりママがいないとダメですね」とこぼすと、「ママがいないとダメなのではありません、メインで育児をしている人のほうが慣れていてコツがわかっているだけだと思います」と指摘されるのでした。育児の難しさに直面して悩む圭太でしたが…？
ワンオペ育児に苦戦してきた圭太でしたが、ようやく岡田パパの言う『育児のコツ』が実感を伴って腑に落ちたようです。母親の不在の間、不機嫌な父親の態度に怯えることも多かった娘のユイでしたが、次第に笑顔でいることが増えてきました。圭太が「こうありたい」と思う父親像に、少しだけ近づけたでしょうか……。
著＝とげとげ。