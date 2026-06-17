ずっと真夜中でいいのに。が、JAPAN＆ASIAアリーナツアー『ZOMBIE CRAB LABO』の続編となる特別公演として、10月10日、11日の2日間、奈良 平城京を舞台にした単独ライブ『LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京』を開催する。

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奈良 平城宮跡歴史公園で行われる本公演では、2日間合計で50,000人以上の来場を予定。バンドにとって過去最大規模の単独公演であり、同場所としても日本初の大規模野外音楽ライブイベントとなる。

また、当日はライブだけでなく、“祭Area”を併設して、物産、屋台、ワークショップ、サブイベントなど午前中から楽しめる1日を通したお祭りとして開催予定。地元企業や店舗の皆様と直接連携し、突き詰めたコラボレーション企画を準備している。

なお、本公演の開催に向け、奈良県、奈良市、平城宮跡歴史公園、関係自治体との協議を重ね、2026年2月には事前の音量テストも実施。ライブ本編は約2時間を予定しており、遠方から来場する場合にも当日中に帰路につきやすいよう、最長でも2時間15分程度に収まる構成を計画しているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）