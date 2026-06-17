ENHYPENが映画に！『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』未公開映像を追加し、期間限定劇場公開決定
7月10日より、映画『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』が期間限定で劇場公開することが決定。併せてポスタービジュアルも解禁された。
■まるでコンサート会場にいるような没入体験
本作は『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』に、メンバーそれぞれのインタビューを含む未公開映像を加え、映像もパワーアップしたもの。2D・SCREENX・4DX・ULTRA 4DXという多様なフォーマットで『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』としてスクリーンに蘇る。
「Bite Me」や「XO (Only If You Say Yes)」といった世界的なヒット曲に加え、ファンへの想いを込めた「Highway 1009」も披露されるスペシャルなコンサート。ENHYPENのステージに没入し、まるでコンサート会場にいるかのようなエネルギーと感動を体感できる。この機会をぜひ、劇場で楽しもう。
■映画情報
『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』
07/10（金）より期間限定劇場公開
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
■関連リンク
『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』公式サイト
https://enhypen-immersion-incinemas.jp/