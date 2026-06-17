三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典が１７日、兵庫県西宮市の阪急西宮ガーデンズで大阪のラジオ局・ＦＭ８０２の「ｏｎ−ａｉｒ ｗｉｔｈ ＴＡＣＴＹ ＩＮ ＴＨＥ ＭＯＲＮＩＮＧ」の公開収録を行った。

優先観覧エリアにはリスナー７５０組１５００人が招待され、多くのファンが集結。約３０分間トークした。

現在は９度目となるドームツアー中。今月２７、２８日に東京ドーム、７月１、２日に京セラドームで公演を控える岩田はデビュー１５周年を振り返り、「長い期間メンバーが変わらずに走ってこられて夢のような時間。感謝の気持ちが年々増している。ありがたいなと思います」とし、メンバーに対しても、「家族であり友達。みんな幸せになってほしい」と改めて仲間への感謝を口にした。

今回のライブは初の試みとして、「とにかくでかい」と話すムービングステージを使ったド派手な演出が見どころであるといい、「お祭りがコンセプト。かっこいいだけじゃなく、面白いというか、心を揺さぶられるようなものになっています」と語った。

放送は２５日の朝１０時台を予定している。